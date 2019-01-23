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      Хіміки, аграрії та металурги опинилися в групі ризику через підвищення тарифів "Укрзалізниці"

      62 Читать новость на русском
      Вагони "Укрзалізниці"
      Вагони "Укрзалізниці" / tvoemisto.tv

      Існує ризик, що вітчизняні підприємства можуть вийти в негативну рентабельність.

      Підвищення тарифів на вантажні перевезення, заплановані "Укрзалізницею" вже з 1 лютого, будуть мати негативні наслідки для основних експортних галузей вітчизняної економіки: хімічної, аграрного та металургійного секторів. Про це попереджають вітчизняні експерти, інформує "5 канал".

      Підвищення тарифів на вантажні перевезення заплановано майже на чверть протягом року, повідомляють журналісти, вказуючи, що це може значно нівелювати зростання економіки країни, на яке в поточному році розраховує уряд.

      Від цього також застерігають незалежні експерти та представники профільних асоціацій. Фахівці відзначають, на тлі очікуваного уповільнення світової економіки такі кроки державного монополіста поставлять на грань конкурентоспроможності продукції хімічного, аграрного та металургійного секторів.

      За словами глави Федерації металургів України Сергія Біленького, є ризик, що вітчизняні підприємства можуть вийти в негативну рентабельність.

      "Для нас це вже стане критичним. Ми будемо працювати або з нульовою рентабельністю, або окремі підприємства взагалі вийдуть в негативну рентабельність", – пояснив Біленький.

      Експерти відзначають, що протягом минулого року витрати основних вітчизняних вантажовідправників вже виросли майже на 20 млрд гривень.

      У той же час ефективність роботи "Укрзалізниці" залишається недостатньою, зазначає "5 канал".

      Теги: Укрзалізниця Металургія
      Джерело: 24 Канал
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