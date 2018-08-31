Хімвикид у Армянську: окупаційна влада закликає приводити дітей на лінійку у марлевих пов’язках

Окупаційна влада Криму не збирається скасовувати урочисті шкільні лінійки у Армянську, де стався викид шкідливих забруднюючих речовин в атмосферу. Батькам дітей рекомендують приводити дітей на урочистості у вологих марлевих пов'язках.

Про це пишуть у Twitter-спільноті "RoksolanaToday&Крым".

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Дзвонили на гарячу лінію Армянська щодо шкільних лінійок. Лінійки будуть, щоправда – скорочені. Мені сказали "приводити дітей у вологих марлевих пов'язках"! У відділі санітарного нагляду не беруть трубку,

– йдеться у повідомленні.

Жителі Армянська обурені таким рішенням влади та порівнюють його із першотравневим парадом у Києві після аварії на Чорнобильській АЕС.

До слова, російська влада у Армянську рекомендує обмежити перебування на відкритому повітрі, зачинити вікна і двері, захищати органи дихання ватно-марлевими вологими пов'язками, митися і купатися з рясним проточним водовикористанням.

Я календарь переверну-в Армянске 1 ое сентября!

Линейки будут!

Звонили на горячую линию Армянска по поводу школьных линеек.Линейки будут, сокращены ( об этом мы знаем), Мне сказали "приводить детей во влажных марлевых повязках"!!!В отделе санитарного надзора не берут трубку pic.twitter.com/K6gc8IgYeg — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 серпня 2018 р.

Сейчас Аксенов пофоткается на Титане,скажет-все под контролем,а ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ

С кислотоотстойником и рашен вояками с дустом каким то на одинци!

бегите сейчас! pic.twitter.com/GwvfITOISY — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 серпня 2018 р.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня в окупованому Армянську стався викид невідомої речовини з заводу "Титанові інвестиції" (колишня назва "Кримський титан"). Місцеві жителі повідомляють про липкий іржавий наліт на домашніх речах, а також жовтий наліт на дахах будинків і на листі дерев.

Окрім того, чимало людей зазнали проблем зі здоров’ям через викид в Армянську.