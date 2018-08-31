18:01
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хімвикид у Армянську: окупаційна влада закликає приводити дітей на лінійку у марлевих пов’язках

306 Читать новость на русском
Окупанти закликали приводити дітей на урочисту лінійку в забрудненому Армянську
Окупанти закликали приводити дітей на урочисту лінійку в забрудненому Армянську / фото з відкритих джерел

Окупаційна влада Криму не збирається скасовувати урочисті шкільні лінійки у Армянську, де стався викид шкідливих забруднюючих речовин в атмосферу. Батькам дітей рекомендують приводити дітей на урочистості у вологих марлевих пов'язках.

Про це пишуть у Twitter-спільноті "RoksolanaToday&Крым".

Читайте також: Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні

Дзвонили на гарячу лінію Армянська щодо шкільних лінійок. Лінійки будуть, щоправда – скорочені. Мені сказали "приводити дітей у вологих марлевих пов'язках"! У відділі санітарного нагляду не беруть трубку,
– йдеться у повідомленні.

Жителі Армянська обурені таким рішенням влади та порівнюють його із першотравневим парадом у Києві після аварії на Чорнобильській АЕС.

До слова, російська влада у Армянську рекомендує обмежити перебування на відкритому повітрі, зачинити вікна і двері, захищати органи дихання ватно-марлевими вологими пов'язками, митися і купатися з рясним проточним водовикористанням.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня в окупованому Армянську стався викид невідомої речовини з заводу "Титанові інвестиції" (колишня назва "Кримський титан"). Місцеві жителі повідомляють про липкий іржавий наліт на домашніх речах, а також жовтий наліт на дахах будинків і на листі дерев.
Окрім того, чимало людей зазнали проблем зі здоров’ям через викид в Армянську.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Анексія Криму Новини Криму Екологія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
сьогодні, 18:00 Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
Крістіна Бердинських
Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
сьогодні, 17:01 Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
Блог Соцмережі
Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
сьогодні, 16:15 Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
Яніна Ткачук 9390
Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
сьогодні, 16:01 Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 14:49 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Коли Кремль прийме рішення про звільнення Сенцова
 25 серпня , 15:15
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Динамо" хоче придбати чемпіона Нідерландів і Греції
 1 квітня 2017 , 16:15
Гвардіола може очолити збірну Аргентини з зарплатою 12 млн доларів на рік
 5 липня , 09:37
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук