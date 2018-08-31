Хімвикид у Армянську: окупаційна влада закликає приводити дітей на лінійку у марлевих пов’язках
Окупаційна влада Криму не збирається скасовувати урочисті шкільні лінійки у Армянську, де стався викид шкідливих забруднюючих речовин в атмосферу. Батькам дітей рекомендують приводити дітей на урочистості у вологих марлевих пов'язках.
Про це пишуть у Twitter-спільноті "RoksolanaToday&Крым".
Читайте також: Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Дзвонили на гарячу лінію Армянська щодо шкільних лінійок. Лінійки будуть, щоправда – скорочені. Мені сказали "приводити дітей у вологих марлевих пов'язках"! У відділі санітарного нагляду не беруть трубку,
– йдеться у повідомленні.
Жителі Армянська обурені таким рішенням влади та порівнюють його із першотравневим парадом у Києві після аварії на Чорнобильській АЕС.
До слова, російська влада у Армянську рекомендує обмежити перебування на відкритому повітрі, зачинити вікна і двері, захищати органи дихання ватно-марлевими вологими пов'язками, митися і купатися з рясним проточним водовикористанням.
Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня в окупованому Армянську стався викид невідомої речовини з заводу "Титанові інвестиції" (колишня назва "Кримський титан"). Місцеві жителі повідомляють про липкий іржавий наліт на домашніх речах, а також жовтий наліт на дахах будинків і на листі дерев.
Окрім того, чимало людей зазнали проблем зі здоров’ям через викид в Армянську.