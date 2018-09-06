Хімвикид у Криму: до евакуації готують дітей на Херсонщині

Через викид небезпечних речовин в Армянську, що в тимчасово окупованому Росією Криму, дітей з прилеглої Херсонської області готуються евакуювати вглиб материкової України.

У місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю України, наприкінці серпня стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада декілька днів замовчувала цю надзвичайну ситуацію.

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3 вересня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.4 вересня російська влада окупованого півострова заявила про евакуацію всіх дітей з міста.

Місцеві публікують у мережі фото та відео моторошних кислотних дощів, які випали на півострові.

6 вересня під час засідання РНБО у Києві Президент Петро Порошенко заявив, що України готова прийняти на оздоровлення дітей з окупованого Росією Криму.

Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв ввечері у четвер заявив, що на Херсонщині області вже підготували бази для розміщення дітей з окупованого півострова.

Ми підготували бази на Арабатській Стрілці і готові розмістити дітей з Криму… Якщо потрібно більше прийняти, то ми готові більше прийняти. У нас на сьогодні дитячих оздоровчих таборів в області вистачає,

– зазначив він в ефірі "112 Каналу".

За його даними, на територіях у зоні забруднення може бути приблизно 800 дітей.

Гордєєв також визнав, що, скоріш за все, доведеться евакуйовувати неповнолітніх з населених пунктів півдня Херсонської області,

"Є ймовірність того, що вже від завтра ми, перш за все, будемо своїх дітей з Херсонської області також будемо евакуювати (вглиб материкової території України – ред.)", – зазначив Гордєєв.

Ввечері 6 вересня стало відомо, що два з трьох контрольно-пропускних пунктів на адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово припинили свою роботу.