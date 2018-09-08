Хімвикид у Криму: стало відомо, чи будуть евакуйовувати населення з Херсонщини

Серед населення Херсонської області не зафіксовано випадків хімічного отруєння, яке могло виникнути після викиду небезпечних токсичних речовин із заводу "Титан" в окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у Twitter.

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"За даними Департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА випадків хімічного отруєння серед населення не зафіксовано. Немає потреби в евакуації населення", – йдеться у повідомленні.

Водночас, як зауважили у відомстві, з метою профілактики та попередження можливих негативних наслідків для здоров'я дітей близько 2 тисяч осіб відправлять до Скадовська.

"Діти навчатимуться у школі і відпочиватимуть з батьками та супроводжуючими педагогами", – повідомили у міністерстві.

Окрім того, за даними міністерства, 7 вересня до Скадовська вже було відправлено 200 осіб, а сьогодні, 8 вересня – 500 осіб.

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За даними Департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА випадків хімічного отруєння серед населення не зафіксовано. Немає потреби в евакуації населення. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 8 сентября 2018 г.

Нагадаємо, 24 Канал повідомляв, що у місті Армянськ в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. Згодом, токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.