Хімвикид у Криму: українська розвідка сповістила про вину Росії

Підрозділи Збройних сил Росії у серпні в окупованому Криму проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва заводу "Кримський титан" в Армянську та содового заводу.

Про це 5 серпня на брифінгу з посиланням на інформацію української розвідки розповів спікер Міноборони Олександр Мотузяник.

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За інформацією української розвідки, російські військові постійно збільшують інтенсивність проведення тренувань на території окупованого Криму, більшість з яких проводять без згоди та попереднього інформування кримчан.

"13-19 серпня цього року, у ході тренування з прикриття адміністративного кордону з Херсонською областю, підрозділи ЗС РФ проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів", – розповів Мотузяник.

Внаслідок влучень снарядів зазначені об’єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму,

– додав спікер Міноборони.

Також відомо, що наразі командування Росії намагається приховати масштаб екологічної проблеми та уникнути відповідальності за її виникнення.

Що трапилося в Армянську?