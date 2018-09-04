Хімвикид у Криму: в Армянську зросла кількість звернень до лікарень

Російська влада в окупованому Криму звітує про "незначне" збільшення звернень мешканців Армянська до лікарень.

Про це з посиланням на російського міністра охорони здоров'я окупованого півострова Олександра Голенка, інформують "Крим.Реалії".

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В основному звернення стосувалися шкірних проявів і проявів на слизових оболонках. Були поставлені діагнози "алергічний кон'юнктивіт", "фарингіти" та інше. Сьогодні було зареєстровано сім звернень. Важких ситуацій, що вимагають стаціонарного лікування, не зареєстровано,

– розповів Голенко.

За його словами, наразі усі симптоми вивчають та намагаються з'ясувати причини їх виникнення.

"Всі аналізи направлені в московські лабораторії. Ситуація контрольована, прибули наші колеги з Москви. Зараз треба визначити джерело та шляхи його локалізації", – зазначив представник окупаційної влади.

Додамо, що 4 вересня через токсичні викиди у Армянську російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титан", який, найімовірніше, є причиною забруднення закрили на два тижні.

Нагадаємо, наприкінці серпня у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію.



Місцеві скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. Люди розповідають, що на металевих речах у них вдома з'являється невідомого походження маслянистий наліт.



3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.