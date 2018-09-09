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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хімвикид в Армянську: 45 осіб прибули за допомогою з окупованого Криму на материкову Україну

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Через закриті КПВВ на Херсонщині пропускають потерпілих від хімвикиду кримчан
Через закриті КПВВ на Херсонщині пропускають потерпілих від хімвикиду кримчан / фото з відкритих джерел

З окупованого Росією Криму, де стався хімічний викид, за допомогою на материкову Україну вже звернулося 45 осіб. Їх пропустили прикордонники через закриті контрольно-пропускні пункти "Чаплинка" та "Каланчак", які розташовані на адмінмежі із півостровом.

Про це помічник начальника Херсонського загону ДПСУ Іван Шевцов повідомив у коментарі "Громадському".

Читайте також: Хімвикид в Армянську: із півдня Херсонщини евакуювали понад 500 осіб

Станом на 14 годину 9 вересня через закриті пункти пропуску "Чаплинка" і "Каланчак" на материкову частину України пропустили 45 осіб.

Усі громадяни, які перетнули кордон, скаржились на погане самопочуття та прямували до Херсонської області, щоб отримати медичну допомогу.

За інформацією ТСН, в ніч на 8 вересня по допомогу на материкову частину України із окупованого Криму звернулися дві жительки Армянська.

Було двоє з міста Армянська. Дві дівчини по 20 років. Вони вже на нашій території. Лікарі їх оглянули зараз ними займається наша швидка,
– розповів директор департаменту охорони здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко.

Відомо, що рятувальники на Херсонщині збираються обробляти содовим розчином дороги в населених пунктах, які найближче розташовані до кримського заводу "Титан".

Нагадаємо, через викиди заводу "Кримський титан" по допомогу до лікарень звернувся 61 український прикордонник. Також до медичних закладів Херсонщини зі скаргами на здоров’я станом на 7 вересня звернулися 23 жителі двох районів, наближених до заводу "Кримський титан". 10 із них – діти.

хроніка подій
Теги: Новини України Екологія Хімвикид в Армянську Держприкордонслужба Новини Херсона Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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