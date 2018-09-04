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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хімвикид у Армянську: чи загрожує екологічна катастрофа материковій Україні

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Кислонакопичувач після хімвикидів в окупованому Криму
Кислонакопичувач після хімвикидів в окупованому Криму / Соцмережі

Хімічний викид у місті Армянську, що в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю, наразі не загрожує материковій частині України.

Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. 

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Нагадаємо, наприкінці літа в Армянську стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. 3 вересня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині4 вересня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.

Вітри наразі дують у бік тимчасово окупованого Криму. Тому основна загроза спрямована у бік окупованої території. Тому наголошуємо, що люди, які проживають у небезпечній зоні, біля промислового об'єкту, можуть за необхідності їхати на материкову Україну. Звісно, ми надамо допомогу і зробимо це максимально швидко та ефективно,
– прокоментував Слободян. 

Слободян зазначив, що ситуація наразі спокійна і контрольована. КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом працюють у штатному режимі. Критичної загрози там немає. Разом з тим, неподалік КПВВ "Чаплинка" продовжують фіксувати збільшення небезпечних речовин у повітрі. 

Теги: Новини України Хімвикид в Армянську Новини Криму Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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