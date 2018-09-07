Хімвикід в Армянську: дітей з 7 прикордонних сіл евакуйовують

Екологічна катастрофа з Криму дісталась до Херсонщини. Там уже розпочалась евакуація дітей, із семи прикордонних сіл їх везуть до курортного Скадовська в оздоровчі табори.

Про це повідомили на екстреній нараді в Херсоні.

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У місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю України, наприкінці серпня стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада декілька днів замовчувала цю надзвичайну ситуацію.

Місцеві публікують у мережі фото та відео моторошних кислотних дощів, які випали на півострові.3 вересня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині. 4 вересня російська влада окупованого півострова заявила про евакуацію всіх дітей з міста.

6 вересня під час засідання РНБО у Києві Президент Петро Порошенко заявив, що України готова прийняти на оздоровлення дітей з окупованого Росією Криму.

Окрім того, відомо, що 37 прикордонників, які стояли на контрольних пунктах Чаплинка та Каланчак, зазнали отруєння через хімічні викиди. Їх також евакуювали. Навчальний процес у школах, які розташовані в зоні викидів заводу, тимчасово зупиняють.