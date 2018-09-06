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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хімвикид в Армянську: експерт розповів про небезпеку речовини із заводу

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Хімвикид в Армянську
Хімвикид в Армянську / Крим.Реалії

На заводі "Кримський Титан" стався викид діоксиду сірки – дуже небезпечної речовини, яка навіть в невеликих дозах спричиняє запалення слизових оболонок і утруднення дихання.

Про це професор кафедри неорганічної хімії ХНУ імені В. Н. Каразіна Іван Миколайович В'юнник заявив у розмові з "Сегодня".

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Ця речовина, безумовно, дуже шкідлива і отруйна. У невеликих кількостях вона може викликати пересихання носа і рота, утруднення дихання,
– стверджує професор.

В'юнник повідомив, що наявність хімікату в повітрі легко визначити за запахом горілої сірки. Також професор розповів про взаємодію речовини з навколишнім середовищем.

"Речовина добре взаємодіє з водою, парою. Якщо викид був один, то через трохи часу його неможливо буде зафіксувати в повітрі, оскільки речовина добре взаємодіє з водою і після такого контакту випадає у вигляді кислоти, яка не дуже стійка в умовах навколишнього середовища", – додав професор.

Нагадаємо, у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію. У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція.

3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.

Теги: Новини України Новини Криму Хімвикид в Армянську Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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