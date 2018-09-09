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Хімвикид в Армянську: із півдня Херсонщини евакуювали понад 500 осіб

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528 дітей та дорослих евакуювали із півдня Херсонської області до Скадовська
528 дітей та дорослих евакуювали із півдня Херсонської області до Скадовська / прес-служба Херсонської ОДА

Через хімічні викиди на півночі окупованого Криму 528 дітей та дорослих із півдня Херсонської області евакуювали до санаторію "Таврія" у Скадовську.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації.

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У Мирненській, Каланчацькій, Присиваській ОТГ та частково в Каланчацькому і Чаплинському районах тимчасово призупинений освітній процес. Всім бажаючим дітям та батькам із ймовірної небезпечної зони створені умови для оздоровлення у дитячому закладі санаторного типу "Таврія" у Скадовську,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 528 дітей та дорослих вже відправились до санаторію із південних районів Херсонщини.

"Всі діти були обстежені лікарями: відхилень чи хвороб, що були би пов'язані з хімічними речовинами не виявлено. Вже з понеділка учні продовжуватимуть навчатись у школах Скадовська", – додали у прес-службі Херсонської ОДА.

У той же час, відомо, що на території Каланчацького та Чаплинського районів почала свою роботу пересувна моніторингова лабораторія, яка здійснює дослідження показників забруднення повітря.


На півдні Херсонщини тепер працює пересувна лабораторія

За попередніми даними, які фіксуються кожні 20 хвилин, перевищень гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин не зафіксували.

Нагадаємо, через викиди заводу "Кримський титан" по допомогу до лікарень звернувся 61 український прикордонник. Також до медичних закладів Херсонщини зі скаргами на здоров’я станом на 7 вересня звернулися 23 жителі двох районів, наближених до заводу "Кримський титан". 10 із них – діти.

хроніка подій
Теги: Новини України Хімвикид в Армянську Новини Херсона Екологія Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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