Хімвикід в Армянську: кількість постраждалих прикордонників збільшилася

Через викиди заводу "Титан", розташованого в окупованому Криму, 61 прикордонник звернувся за допомогою до лікарень.

Про це в ефірі 112 каналу повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

Читайте також: Хіматака в окупованому Криму: з'явилися нові сумні фото

"Наразі звернулися 61 прикордонник. Із них п’ятеро госпіталізовані і проходять детальне медичне обстеження в Одесі, щодо інших, то їм надано першочергову медичну допомогу, і вони повернутилися до виконання своїх службових обовязків", – сказав Слободян.

За його словами, КПВВ "Каланчак" і "Чаплинка" тимчасово призупинили роботу, але для тих громадян, які планують поїхати на окупований півострів.

"Вітри продовжують дути в бік опупованого півострову, тому основні ризики залишаються на окупованій території. Щодо прикордонників, то ми на своїх позиціях, і готові надавати допомогу і всебічну підтримку тим громадянам, які з окупованих територій хочуть перечекати це екологічне лихо на материковій Україні", – зазначив він.

Раніше 24 Канал повідомляв, що у місті Армянськ в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. Згодом, токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

Гендиректор заводу "Титанові інвестиції" Андрій Акулов повідомив, що підприємство призупинить роботу вже цього тижня, тобто до 10 вересня.