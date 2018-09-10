Хімвикид в Армянську: коли відкриють пункти пропуску до окупованого Криму

Пункти пропуску "Чалинка" та "Каланчак" можуть відкрити для виїзду з України вже через 1– 2 дні. Подібне рішення схвалюватиме спеціальний штаб.

Про це повідомив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуф Куркчі в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

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Штаб цивільної оборони, що був розгорнутий керівництвом Херсонської обласної адміністрації, схвалює рішення про превентивні заходи. Якщо ситуація відновиться – і є всі ознаки того, що це станеться – рішення відіграються,

– розповів він.

За словами Куркчі, робота пунктів пропуску може бути відновлена вже за 1 – 2 дні.

"Думаю, щодо пунктів в'їзду-виїзду з анексованого Криму – питання одного-двох днів", – підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, 6 вересня контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом припинили свою роботу через хімічний викид, який трапився в Армянську. Водночас прикордонники повідомили, що жителі Північного Криму, які хочуть залишити півострів через викиди на заводі "Кримський титан", зможуть перетинати адмінкордон у спрощеному порядку.

8 вересня стало відомо, що через шкідливі викиди із кримського заводу постраждав 61 український прикордонник, 5 госпіталізували.