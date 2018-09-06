Хімвикид в Армянську: лікарі оглянули 634 дитини на Херсонщині

У двох наближених до окупованого Криму районах Херсонщини – Чаплинському та Каланчацькому – лікарі вже оглянули 634 дитини. На додаткове обстеження відправили 26. Нікого поки не госпіталізували.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала українська омбудсвумен Людмила Денісова.

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Бригада лікарів обласної дитячої лікарні, у складі: лора, педіатра, пульмонолога, перевірила стан здоров’я дітей двох районів Херсонщини, які межують з АР Крим. У Чаплинському районі оглянули 253 дитини. Батькам 10 дітей, лікарі бригади надали рекомендації провести додаткові обстеження. У Каланчацькому – перевірили 381 дитину, 16 рекомендували обстежити додатково,

– йдеться у дописі.

За інформацією Денісової, поки жодну дитину із підозрою на хімічне отруєння не госпіталізовували.

"Керівникам місцевих органів освіти наказано створити у закладах освіти комісії з питань евакуації, а також здійснити ряд додаткових заходів: вологого прибирання в приміщеннях, аерації повітря та відкоригувати режим перебування дітей у закладах, якщо в цьому буде необхідність", – додала уповноважена ВР з прав людини.

Нагадаємо, у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію.

У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція.

3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.