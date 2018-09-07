Хімвикид в Армянську: На Херсонщині отруїлися 37 прикордонників

На півдні Херсонської області через викиди в окупованому Криму отруїлися 37 прикордонників. Однак причин для паніки в області немає.

Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, пише видання khersonline.net.

У місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю України, наприкінці серпня стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада декілька днів замовчувала цю надзвичайну ситуацію. Ввечері 6 вересня стало відомо, що два з трьох контрольно-пропускних пунктів на адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово припинили свою роботу.

Вчора змінився вітер і зачепив КПВВ "Каланчак" і "Чаплинка". 37 прикордонників отримали отруєння, п'ятеро направлені в госпіталь в Одесу. З метою недопущення ситуації та з урахуванням погоди – зміни вітру – було прийнято рішення про тимчасове закриття обох КПВВ,

– сказав Гордєєв.

Він також повідомив, що за даними працівників "Кримського титану", в Армянську дуже багато працівників пішли на лікарняний. У самому місті фіксується велика концентрація сірчистого ангідриту.

До вчорашнього дня в Херсонській області не було зафіксовано жодного випадку погіршення здоров'я у зв'язку з надзвичайною ситуацією. "В області два дні працювала бригада лікарів, вони оглянули більше 800 чоловік. У 16 дітей були схожі симптоми, але діагноз не підтвердився. Причин для паніки в Херсонській області немає", – сказав він.

Раніше повідомлялось, що через викид небезпечних речовин в Армянську, що в тимчасово окупованому Росією Криму, дітей з прилеглої Херсонської області готуються евакуювати вглиб материкової України.