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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хімвикид в Армянську: нові подробиці цинічних дій підприємства "Титан"

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2 тисячі людей вже вивезли з селищ та міст, прикордонних з окупованим Кримом, все через викиди шкідливих речовин на заводі "Кримський титан". А от саме підприємство і далі продовжує працювати.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Андрій Гордєєв, голова Херсонської ОДА.

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"Ми вивозимо дітей на оздоровчі процедури з метою уникнення їх ураження хімічними речовинами. На даний момент вітер дме в сторону Криму , Армянська, Красноперекопська. Сам "Титан" загрожує безпосередньо зараз Кримському півострову. Шляхом профілактичних заходів ми унеможливили і зробили все для того, аби ці хімічні речовини не потрапляли до дітей", – зазначив голова ОДА.

За його словами, підприємство "Кримський титан" працює.

Вчора, наприклад, протягом дня не було видно, що вони працюють, але в той же час надвечір ми спостерігали, як труби запрацювали, дим пішов. Ми бачимо, що наніч він включився (завод, – ред.) і на потужності працював. Для них не стоїть питання здоров'я, стоїть питання тільки прибутків,
– наголосив Гордєєв.

Також він додав. що в безпосередній близькості до заводу стоять пости і ведеться спостереження, а датчики показують наявність сірчаної кислоти в повітрі, як тільки вітер дме з "Титану". Голова Херсонської ОДА заявив,що мобільна лабораторія, яка мала приїхати з Маріуполя, вже в'їхала в Херсонську область.

"Ми поставимо найперше її в село Олександрівка, воно найбільше потерпає, адже по розі вітрів його найбільше чіпляє зміна напрямку вітру. Протягом доби будемо там спостерігати середньодобову наявність сірчаної кислоти в повітрі. На разових замірах концентрація не перевищується, але ми не знаємо достеменно, як разові впливають на цілодобе споживання такої кількості в повітрі",
– підкреслив Андрій Гордєєв.

Нагадаємо, наприкінці літа в Армянську стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

Згодом, гендиректор заводу "Титанові інвестиції" Андрій Акулов повідомив, що підприємство призупинить роботу вже цього тижня, тобто до 10 вересня.

Що таке ТОВ "Титанові інвестиції"?Великий хімзавод розташований в Армянську. Раніше називався "Кримський титан". Завод виробляє діоксид титану, що використовується при виготовленні товарів лакофарбової галузі, пластмас і виробів на їх основі з високими термічними властивостями (віконний пластик, предмети побуту, деталі автомобілів, машин і техніки), а також каучуку, лінолеуму, паперу, картону та шпалер.

ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ ПІСЛЯ ВИКИДУ НА ЗАВОДІ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН"

Теги: Новини України Хімвикид в Армянську Новини Криму Анексія Криму Новини Херсона Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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