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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хімвикид в Армянську: окупанти повідомили про повну зупинку роботи "Титану"

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Окупанти повідомили, що повністю зупинили роботу "Титану"
Окупанти повідомили, що повністю зупинили роботу "Титану" / Крим Реалії

Російські окупанти повідомляють, що 9 вересня повністю зупинили роботу заводу "Титан", який став джерелом викидів шкідливих речовин у місті Армянську на півострові.

Про це інформує ТАСС.

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Завод виконав усі свої зобов'язання, всі печізупинені, як і планувалося, сьогодні,
– розповів інформагентству російський глава адміністрації Армянська Василь Теліженко.

Додамо, що раніше російський очільник окупованого півострова Сергій Аксьонов зробив заяву про те, що "Титан" повинен зупинити роботу ще 4 вересня.

Пізніше з'явилась інформація про те, що деякі блоки підприємства працюватимуть до п'ятниці, 7 вересня. Проте станом на 8 вересня очевидці розповідали, що бачили, як із труб заводу ішов дим.

Після цього генеральний директор "Кримського титану" Андрій Акулов заявив, що завод повністю зупинять 9 вересня.

Що таке ТОВ "Титанові інвестиції"?Великий хімзавод розташований в Армянську. Раніше називався "Кримський титан". Завод виробляє діоксид титану, що використовується при виготовленні товарів лакофарбової галузі, пластмас і виробів на їх основі з високими термічними властивостями (віконний пластик, предмети побуту, деталі автомобілів, машин і техніки), а також каучуку, лінолеуму, паперу, картону та шпалер.

ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ ПІСЛЯ ВИКИДУ НА ЗАВОДІ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН"

Теги: Новини України Новини політики Хімвикид в Армянську Надзвичайні ситуації Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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