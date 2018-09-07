Хімвикид в Армянську: окупаційна влада попередила про загрозу нової надзвичайної ситуації

Призначений Кремлем так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов попередив про нові можливі викиди на заводі "Титан" в окупованому Армянську.

У місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю України, наприкінці серпня стався викид небезпечних речовин на заводі "Титан".

Читайте також: "Кримський титан", який спричинив хімвикид в Армянську, повністю зупиняють: відома дата

Окупаційна влада декілька днів замовчувала цю надзвичайну ситуацію.

3 вересня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині. 4 вересня російська влада окупованого півострова заявила про евакуацію всіх дітей з міста.

Місцеві публікують у мережі фото та відео моторошних кислотних дощів, які випали на півострові.

Ввечері 6 вересня стало відомо, що два з трьох контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" і "Чаплинка", що на адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово припинили свою роботу. Щонайменше 37 українських прикордонників, які там працювали, зазнали отруєння.

7 вересня так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про ризик нового викиду хімічних речовин на заводі в Армянську.

За його словами, надзвичайна ситуація може повторитись у разі настання спеки.

Ми громадянам сказали, що рецидив викиду може бути,

– цитують Аксьонова російські ЗМІ.

Ватажок окупантів запевнив, що його "влада" вживає "всіх необхідних заходів", аби не допустити повторних викидів.

Він навіть навів приклад, коли буцімто засипали "сухі ділянки нейтралізуючою речовиною".

До слова, через хімвикид невідомих речовин на заводі в Армянську у п'ятницю евакуювали дітей з 7 сіл Херсонської області, які межують з окупованим Кримом.



6 і 7 вересня на території тимчасово окупованого Росією Криму панувала негода.