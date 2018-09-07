20:28
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хімвикид в Армянську: окупаційна влада попередила про загрозу нової надзвичайної ситуації

932 Читать новость на русском
Окупаційна влада попередила про загрозу нових
Окупаційна влада попередила про загрозу нових / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Призначений Кремлем так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов попередив про нові можливі викиди на заводі "Титан" в окупованому Армянську.

У місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю України, наприкінці серпня стався викид небезпечних речовин на заводі "Титан".

Читайте також: "Кримський титан", який спричинив хімвикид в Армянську, повністю зупиняють: відома дата

Окупаційна влада декілька днів замовчувала цю надзвичайну ситуацію.

3 вересня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині. 4 вересня російська влада окупованого півострова заявила про евакуацію всіх дітей з міста.

Місцеві публікують у мережі фото та відео моторошних кислотних дощів, які випали на півострові.

Ввечері 6 вересня стало відомо, що два з трьох контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" і "Чаплинка", що на адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово припинили свою роботу. Щонайменше 37 українських прикордонників, які там працювали, зазнали отруєння.

7 вересня так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про ризик нового викиду хімічних речовин на заводі в Армянську.

За його словами, надзвичайна ситуація може повторитись у разі настання спеки.

Ми громадянам сказали, що рецидив викиду може бути,
– цитують Аксьонова російські ЗМІ.

Ватажок окупантів запевнив, що його "влада" вживає "всіх необхідних заходів", аби не допустити повторних викидів.

Він навіть навів приклад, коли буцімто засипали "сухі ділянки нейтралізуючою речовиною".

До слова, через хімвикид невідомих речовин на заводі в Армянську у п'ятницю евакуювали дітей з 7 сіл Херсонської області, які межують з окупованим Кримом.

6 і 7 вересня на території тимчасово окупованого Росією Криму панувала негода.

Теги: Новини України Хімвикид в Армянську Новини Херсона Новини Криму Анексія Криму Екологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
сьогодні, 20:00 Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
Юліана Вінтюк
Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
сьогодні, 19:00 Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
Сергій Лещенко
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сьогодні, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
"Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
сьогодні, 16:00 "Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
Крістіна Бердинських
Україна не здасть свого інформаційного простору!
сьогодні, 15:03 Україна не здасть свого інформаційного простору!
Ігор Лапін
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Офіційно: Нападник "Динамо" перейшов у "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
 28 лютого 2017 , 15:52
Ультрас Динамо "Родичі" і фанати Чорноморця влаштували масову бійку після матчу Динамо – Зірка
 12 серпня 2017 , 12:15
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук