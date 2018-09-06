Хімвикид в Армянську: Порошенко запросив дітей з окупованого Криму на відпочинок в Україну

Президент України Петро Порошенко доручив запросити дітей з території окупованого Кримського півострова на відпочинок у Херсонську область після хімічного викиду, який наприкінці серпня стався в Армянську.

Про це Порошенко заявив під час засідання РНБО у Києві у четвер.

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З відповідною пропозицією він звернувся до прем’єра Володимира Гройсмана та відповідних відомств.

Я просив би, щоб ми підготували умови для запрошення дітей з Армянська в Херсонську область, щоб вони могли відпочити, оздоровитися і просто врятувати українських дітей... у зв'язку з екологічною атакою. І наші обласні адміністрації я прошу довести, щоб відповідні запрошення були організовані,

– наголосив Порошенко під час засідання РНБО.

Дав доручення підготувати умови для оздоровлення на Херсонщині дітей з Армянська, які постраждали від екологічної катастрофи. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 вересня 2018 р.

Президент також роздав доручення Держприкордонслужбі забезпечити спрощений порядок перетину кордону для організованих груп дітей.

"Вони повинні відчувати турботу Української держави за кожного, хто опинився на окупованій території", – зазначив глава держави.

За його словами, за версією надійних джерел, що хімічний викид в Армянську – це "наслідки відповідних тренувань російських військових, які привели до руйнування екологічних захисних механізмів".

Нагадаємо, наприкінці серпня у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю, стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада кілька днів замовчувала цю надзвичайну ситуацію.

Місцеві скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. 3 вересня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.



4 вересня російська влада окупованого півострова оголосила про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.