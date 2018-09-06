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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хімвикид в Армянську: Порошенко запросив дітей з окупованого Криму на відпочинок в Україну

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко доручив запросити дітей з території окупованого Кримського півострова на відпочинок у Херсонську область після хімічного викиду, який наприкінці серпня стався в Армянську.

Про це Порошенко заявив під час засідання РНБО у Києві у четвер.

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З відповідною пропозицією він звернувся до прем’єра Володимира Гройсмана та відповідних відомств.

Я просив би, щоб ми підготували умови для запрошення дітей з Армянська в Херсонську область, щоб вони могли відпочити, оздоровитися і просто врятувати українських дітей... у зв'язку з екологічною атакою. І наші обласні адміністрації я прошу довести, щоб відповідні запрошення були організовані,
– наголосив Порошенко під час засідання РНБО.

Президент також роздав доручення Держприкордонслужбі забезпечити спрощений порядок перетину кордону для організованих груп дітей.

"Вони повинні відчувати турботу Української держави за кожного, хто опинився на окупованій території", – зазначив глава держави.

За його словами, за версією надійних джерел, що хімічний викид в Армянську – це "наслідки відповідних тренувань російських військових, які привели до руйнування екологічних захисних механізмів".

Нагадаємо, наприкінці серпня у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю, стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада кілька днів замовчувала цю надзвичайну ситуацію.
Місцеві скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. 3 вересня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

4 вересня російська влада окупованого півострова оголосила про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.

Теги: Новини України Петро Порошенко Хімвикид в Армянську Діти і неповнолітні Новини Криму Анексія Криму Новини Херсона РНБО
Джерело: 24 Канал
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