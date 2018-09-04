Хімвикид в Армянську: прикордонникам на межі з Кримом видали спецзахист

Робота Херсонського загону Держприкордонслужби України скоригована у зв'язку з хімічними викидами із заводу "Кримський титан", розташованого в Армянську на території окупованого Криму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на помічника глави прикордонного відомства Олега Слободяна.

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"У зв'язку з цією подією ми скорегували службу прикордонних нарядів. Зокрема, службовцям видали технічні засоби, засоби спецзахисту, в наряди не виходять жінки-військовослужбовці. Ми також збільшили кількість нарядів, щоб у разі необхідності прикордонники допомагали один одному", – розповів представник ДПСУ.

Водночас Слободян наголосив, що не мовиться про зміни позицій підрозділами Держприкордонслужби. Ці заходи означають лише коригування роботи, і вони поширюються на весь Херсонський прикордонний загін.

Що трапилося в Армянську?

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