Хімвикид в Армянську: скільки людей з окупованого Криму прибули на материкову Україну

Унаслідок викиду хімікатів в окупованому Росією Криму на материкову частину України виїхало вже 59 осіб. Наразі контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" працюють в обмеженому режимі.

Про це повідомив начальник прес-служби херсонського прикордонного загону Іван Шевцов у коментарі "112 Україна"

Станом на 08:00 вже 59 громадян проїхати на материкову частину України. Більшість з них заявили про намір звернутися до херсонських закладів охорони здоров'я у зв'язку із погіршенням самопочуття,

– зазначив Шевцов.

Він також зазначив, що протягом останніх двох діб забруднень у повітрі українські прикордонники не спостерігали, ситуація залишається стабільною.

Нагадаємо, через хімічні викиди на півночі окупованого Криму 528 дітей та дорослих із півдня Херсонської області евакуювали до санаторію "Таврія" у Скадовську.