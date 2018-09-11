Хімвикид в Армянську: українська поліція допитує постраждалих

Українські поліцейські допитують осіб, які постраждали внаслідок хімічних викидів із заводу "Титан" в окупованому Криму. Зокрема, спілкувалися із прикордонниками, яких госпіталізували через погіршення стану здоров'я.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Слідчі дії також проводять у місті Скадовськ, куди евакуювали дітей з населених пунктів близьких до адмінмежі з окупованим півостровом. Через екологічну катастрофу в Криму на материковій частині України за медичною допомогою звернулося близько двох сотень осіб.

За фактом забруднення атмосферного повітря прокуратура відкрила кримінальне провадження. Тим часом, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі заявив, що хімічні викиди на заводі "Титан" сталися з причин техногенної катастрофи, яку окупанти всіляко намагаються приховати.

Нагадаємо, 6 вересня контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом припинили свою роботу через хімічний викид, який трапився в Армянську. Водночас прикордонники повідомили, що жителі Північного Криму, які хочуть залишити півострів через викиди на заводі "Кримський титан", зможуть перетинати адмінкордон у спрощеному порядку.

8 вересня стало відомо, що через шкідливі викиди із кримського заводу постраждав 61 український прикордонник, 5 госпіталізували.