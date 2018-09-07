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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хімвикід в Армянську: в Херсонській ОДА звинуватили російських військових

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Екологічна катастрофа на Херсонщині. Отруєні хімічними викидами прикордонники, зупинка навчального процесу у школах та термінова евакуація місцевих дітей.

Понад 1800 дітей із семи прикордонних сіл Херсонщини терміново евакуйовують у курортний Скадовськ. Через викиди кримського "Титану" вдома їм залишатися небезпечно. Звідти навіть фрукти не беруть.

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Евакуація відбувається суворо за списком, разом з дітьми їдуть педагоги. Евакуювати дітей на два тижні вирішила обласна влада на екстреній нараді. Тут теж звучить версія хімічної атаки, заявлена раніше в Міноборони, – все сталося через російських військових.

Військові Російської Федерації під час своїх тактичних навчань, які вони проводять періодично в Криму, вирішили застосовувати артилерію в тому числі на екологічно захисні споруди заводу "Титан", мотивуючи це тим, що ми там колись танками проїжджали, там нічого немає,
– заявив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

Через кримський "Титан" постраждали 37 прикордонників, п'ятьох із них з отруєннями госпіталізували. Через це пункти пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" закрили. Як надовго – поки що невідомо. Всі автівки з материка направляють на "Чонгар". Тих, хто бігтиме з Криму від хіматаки, можуть і пропустити, але поки таких немає.

Якщо громадяни будуть мати намір перетнути адміністративну межу з дітьми, це люди, які будуть втікати від екологічної загрози, ми будемо приймати пропускатимемо громадян,
– запевнив речник Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов

На двох пунктах пропуску працюють медики. Тим часом на місце вже вирушила мобільна військова лабораторія з Маріуполя. Її фахівці мають дати більш точні відповіді щодо складу отруйних речовин у повітрі.

Крім того, у прикордонних селах працюватимуть ДСНС, які дезінфікують місця, де виявили токсичний осад. Відомо, що за фактом забруднення повітря в Криму та Херсонщині українські правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.
 

Теги: Новини Росії Новини України Хімвикид в Армянську Новини Херсона Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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