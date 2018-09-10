Хімвикид в Армянську: відомі перші результати перевірки повітря на кордоні з Кримом

Поблизу адмінмежі з окупованим Кримом працює пересувна лабораторія, яка перевіряє концентрацію забруднюючих речовин у повітрі. Згідно з першими результатами перевірки, перевищення гранично допустимих концентрацій речовин виявлено не було.

Така інформація з'явилася на сторінці Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у Twitter.

Читайте також: Хімвикид в Армянську: нові подробиці цинічних дій підприємства "Титан"

Згідно з першими результатами перевірки відібраних проб повітря біля сіл Олександрівка, Олексіївка, Гаврилівка Каланчацького району перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин виявлено не було.

Зранку в понеділок у МінТОТ також оприлюднили результати перевірки повітря в районі села Першоконстянтинівка Чаплинського району. Там перевищень теж не зафіксовано.

Пересувна лабораторія продовжить свою роботу в районі села Преображенка Каланчацького району.

Оновлення інформації #КримськийТитан

Поблизу адмінмежі з АР Крим працює пересувна моніторингова лабораторія, надана Донецькою ОДА. Кожні 20хв. відбираються проби повітря. За результатами аналізу в с.Олександрівка, Олексіївка, Гаврилівка перевищення ГДК забрудн.речовин НЕ виявлено — МТОТ (@mtot_gov_ua) September 9, 2018

Оновлення інформації #КримськийТитан

В с. Першоконстянтинівка Чаплинського р-ну за результатами роботи пересувної лабораторії в повітрі не виявлено перевищень ГДК за основними забруднюючими речовинами. Наразі лабораторія продовжить работу в с.Преображенка Каланчацького р-ну. — МТОТ (@mtot_gov_ua) September 10, 2018

Раніше повідомлялося про людей окупованого Криму, які прибули до України за допомогою у зв'язку з викидами із заводу "Кримський титан".