Хімвикид в Армянську: відомі перші результати перевірки повітря на кордоні з Кримом
Поблизу адмінмежі з окупованим Кримом працює пересувна лабораторія, яка перевіряє концентрацію забруднюючих речовин у повітрі. Згідно з першими результатами перевірки, перевищення гранично допустимих концентрацій речовин виявлено не було.
Така інформація з'явилася на сторінці Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у Twitter.
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Згідно з першими результатами перевірки відібраних проб повітря біля сіл Олександрівка, Олексіївка, Гаврилівка Каланчацького району перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин виявлено не було.
Зранку в понеділок у МінТОТ також оприлюднили результати перевірки повітря в районі села Першоконстянтинівка Чаплинського району. Там перевищень теж не зафіксовано.
Пересувна лабораторія продовжить свою роботу в районі села Преображенка Каланчацького району.
Раніше повідомлялося про людей окупованого Криму, які прибули до України за допомогою у зв'язку з викидами із заводу "Кримський титан".