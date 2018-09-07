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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хімвикид заводу "Кримський титан": українська прокуратура відкрила справу

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Хімвикид заводу "Кримський титан": українська прокуратура відкрила справу
Хімвикид заводу "Кримський титан": українська прокуратура відкрила справу / Фото з вільних мереж

Прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин з заводу "Кримський титан" на півночі окупованого Криму.

Про це в коментарі "Крим.Реалії" розповів заступник прокурора АРК Ігор Поночовний.

Кримінальне провадження в цей час розпочато однією з місцевих прокуратур Херсонської області, ми з ними контактували, вони зараз проводять слідчі дії... щоб підтвердити, що забруднення в Херсонській області, на півночі Криму – це саме забруднення з "Кримського титану",
– розповів Поночовний.

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"Найближчим часом кримінальне провадження буде передано в Генпрокуратуру для визначення підслідності за Нацполіцією в АРК", – додав він, зазначивши, що прокуратура АРК здійснюватиме процесуальне керівництво.

На питання, чи проводяться якісь дії щодо закриття роботи цього підприємства, Поночовний відповів: "З огляду на те, що українські контролюючі органи не мають ефективного контролю за окупованою територією Криму, вирішувати питання закриття або припинення заводу "Кримський титан" ми не можемо".

Поночовний відзначив, що розташоване на півночі окупованого Криму підприємство не платить екологічний збір на материковій частині України, хоча розміщує відходи на території Херсонщини.

Нагадаємо, через хімвикид у Криму розпочалась евакуація дітей із семи прикордонних сіл Херсонщини. Їх везуть до курортного Скадовська в оздоровчі табори.

Як розгортаються події після хімічного викиду в Криму?
Теги: Новини України Розслідування Хімвикид в Армянську Анексія Криму Новини Криму Новини Херсона Екологія Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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