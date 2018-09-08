Хімвикиди в Армянську: МЗС звернеться до Організації із заборони хімічної зброї
Міністерство закордонних справ спрямує звернення до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї через ситуацію на "Кримському титані".
Про це заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца, повідомляє "5 канал".
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Відповідний документ буде направлено до Організації із заборони хімічної зброї після результатів експертиз щодо стану хімічного забруднення в окупованому Криму.
Для передачі до Організації із заборони хімічної зброї нам потрібен повний пакет документів. Ми збираємо з усіх причетних, компетентних органів всю інформацію, всі матеріали, всі докази,
– заявила Беца.
За її словами, потрібна експертна оцінка відомств. У міністерстві сподіваються, що найближчим часом передадуть опрацьовану іфнормацію в Організацію із заборони хімічної зброї.
Нагадаємо, через викиди заводу "Титан", що розташований в окупованому Криму, 61 прикордонник звернувся по допомогу до лікарень.