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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хімвикиди в Армянську: МЗС звернеться до Організації із заборони хімічної зброї

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МЗС готує звернення до ОЗХЗ через хімвикиди в Армянську
МЗС готує звернення до ОЗХЗ через хімвикиди в Армянську / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ спрямує звернення до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї через ситуацію на "Кримському титані".

Про це заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца, повідомляє "5 канал".

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Відповідний документ буде направлено до Організації із заборони хімічної зброї після результатів експертиз щодо стану хімічного забруднення в окупованому Криму.

Для передачі до Організації із заборони хімічної зброї нам потрібен повний пакет документів. Ми збираємо з усіх причетних, компетентних органів всю інформацію, всі матеріали, всі докази,
– заявила Беца.

За її словами, потрібна експертна оцінка відомств. У міністерстві сподіваються, що найближчим часом передадуть опрацьовану іфнормацію в Організацію із заборони хімічної зброї.

Нагадаємо, через викиди заводу "Титан", що розташований в окупованому Криму, 61 прикордонник звернувся по допомогу до лікарень.

хроніка подій

 

Теги: Новини України Хімвикид в Армянську МЗС України Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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