Хімвикиди в Армянську: на межі з Кримом отруїлися українські прикордонники

На адміністративній межі з окупованим Росією Кримом зафіксовані перші випадки отруєнь українських прикордонників, які працюють у безпосередній близькості від заводу "Кримський титан" в Армянську, де стався викид небезпечних речовин. У прикордонників були скарги на самопочуття.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

24 канал повідомляв, що українським прикордонникам на межі з Кримом видали засоби cпеціального захисту у зв’язку з викидами заводу "Кримський титан" в Армянську.

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Це запаморочення, нудота, головний біль, але після відповідних медичних консультацій та прийому ліків ці симптоми вдавалося зняти. Таких людей замінюють на службі, дають їм можливість відпочити і ретельно обстежують,

– розповів Слободян про українських прикордонників.

Водночас він запевнив, що для громадян України, які проживають на адмінмежі з Кримом, викиди заводу досі не становлять загрози.

"Принципово ситуація не змінилася. Вітер продовжує дути в глибину окупованого півострова, тому для громадян України, які проживають на адмінкордоні в Херсонській області, поки що немає серйозних загроз, хоча вони також відчувають погіршення самопочуття і бачать вплив на навколишнє середовище", – розповів представник ДПСУ.

Що трапилося в Армянську?