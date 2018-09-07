Хімвикиди в Армянську: у МОЗ оприлюднили дані про рівень шкідливих речовин на Херсонщині

На територіях Херсонщини, наближених до розташованого в анексованому Криму заводу "Титан", немає перевищень допустимої концентрації шкідливих речовин.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

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За минулу добу жителі Херсонської області не зверталися за медичною допомогою, а показники шкідливих речовин залишаються у межах норми. МОЗ закликає жителів області звертатись до лікаря при перших ознаках отруєння,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві поінформували, що станом на 12 годину 7 вересня 2018 року результати лабораторних досліджень ґрунту, води та повітря на території Херсонської області не підтвердили перевищень оксиду азоту, оксиду сірки, сірководню, оксиду вуглецю.

Заміри проводились у найближчих селищах прикордонної території Каланчацького та Чаплинського районів Херсонщини.

У міністерстві наголосили, що усі заклади охорони здоров’я регіону за потреби готові надати необхідну допомогу населенню.

Раніше повідомлялось, що на півдні Херсонської області через викиди в окупованому Криму отруїлися 37 прикордонників. Контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом припиняють свою роботу.

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