Однако спустя полвека амбициозный и блестящий аристократ Кирилл Разумовский решил совершить невозможное, вернув городу-призраку его былое величие. Но та отчаянная попытка реставрации стала прологом к дерзкому политическому вызову, который стоил Украине остатков автономии. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

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Зачем блестящий европейский аристократ вернулся на место жуткой казни?

Кирилл Разумовский был не типичным казацким предводителем, а классическим деятелем эпохи европейского Просвещения. В 1743 – 1744 годах он инкогнито, под именем Ивана Обидовского, изучал точные науки, историю и языки в университетах Геттингена, Страсбурга и Берлина под руководством выдающегося математика Леонарда Эйлера. Уже в 18 лет он стал президентом Петербургской академии наук (и формально оставался им более полувека).

Получив гетманскую булаву в 1750 году, Кирилл унаследовал столицу в Глухове – городе, тщательно контролируемом российскими гарнизонами и имперскими чиновниками. В то время Глухов был символом покорности, тогда как Батурин, даже в разрушенном состоянии, оставался мощным геополитическим фантомом, символом золотого века Ивана Мазепы и независимой политики.

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Решение Разумовского официально перенести столицу обратно в Батурин (благодаря расположению императрицы Елизаветы) было гениальным и в то же время самоубийственным. Молодой гетман вел себя скорее как суверенный европейский монарх, чем как вассал Петербурга, стремясь превратить место кровавой расправы в украинский Версаль. Для него восстановление Батурина было архитектурным манифестом.

На руинах, где еще несколько десятилетий назад лежали непохороненные тела жертв, Разумовский начал масштабную застройку, создав для этого собственные кирпичные заводы и лесопилки. Он возвел каменную Воскресенскую церковь, разработал проект Батуринского университета европейского образца с девятью кафедрами, ввел при дворе итальянскую оперу, французский этикет, кофейни и собрал одну из крупнейших библиотек Восточной Европы.

Кирилл приглашал лучших европейских архитекторов, в частности итальянца Антонио Ринальди, чтобы создать город, который своим обликом доказывал бы, что Гетманщина является неотъемлемой частью цивилизованной Европы. Это была попытка стереть травму 1708 года и доказать, что нация способна к возрождению. Однако именно эта демонстративная независимость и культурная ориентация на Запад привлекли пристальное и враждебное внимание новой правительницы в Петербурге.

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Почему грандиозный проект украинского Версаля перерос в вызов империи?

Политический климат резко изменился в 1762 году, когда к власти пришла Екатерина II. Немецкая принцесса на российском троне панически боялась любых проявлений автономии, а Кирилл Разумовский продемонстрировал целый ряд красных флажков – помимо того, что в восстановленном Батурине можно было ясно увидеть инфраструктуру будущего независимого государства.

Это еще и военная реформа (введение единой синей униформы по прусскому образцу и регулярной муштры), и Глуховская петиция 1763 года о создании шляхетского парламента, это даже наследственность гетманской власти. Поэтому реакция империи была безжалостной – Екатерина II вызвала Разумовского в Петербург и под угрозой конфискации имущества и ареста заставила отречься от булавы.

В ноябре 1764 года императрица упразднила институт гетманства и создала вместо него Вторую Малороссийскую коллегию, издав тайную инструкцию сделать все, чтобы украинские земли "обрусели". Поэтому возрождение Батурина как политического центра было жестоко прервано – но история на этом не закончилась.

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После десятилетий путешествий по Европе и жизни в статусе почетного пленника империи пожилой Разумовский в 1794 году окончательно вернулся в Батурин. В то время, между 1799 и 1803 годами, уже не правитель, но по-прежнему невероятно богатый магнат воплотил в жизнь самый известный архитектурный памятник города – грандиозный трехэтажный дворец на 74 комнаты в палладианском стиле по проекту выдающегося шотландского архитектора Чарльза Кэмерона.

Этот роскошный дворец, возведенный над долиной Сейма, должен был стать резиденцией правителя, но превратился в его мавзолей. Камерон создал шедевр с изящными ионическими колоннами и роскошными парками, однако в этих залах никогда не принимали государственных решений и не подписывали международных договоров. Кирилл Разумовский умер в январе 1803 года, оставив после себя величественное, но пустое здание.

Его попытка возродить разрушенную столицу увенчалась созданием архитектурной жемчужины, ставшей прекрасным надгробием над политическими амбициями. Батурин так и не стал новым центром – но навсегда остался в истории как место, где украинская элита предприняла свою последнюю попытку вырваться из имперских объятий.