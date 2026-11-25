Проте через пів століття амбітний та блискучий аристократ Кирило Розумовський вирішив здійснити неможливе, повернувши місту-привиду його колишню велич. Але ця відчайдушна спроба реставрації стала прологом до зухвалого політичного виклику, який коштував Україні залишків автономії. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Adv

Навіщо блискучий європейський аристократ повернувся на місце моторошної страти?

Кирило Розумовський був не типовим козацьким ватажком, а класичним діячем епохи європейського Просвітництва. У 1743 – 1744 роках він інкогніто, під іменем Івана Обидовського, студіював точні науки, історію та мови в університетах Геттінгена, Страсбурга та Берліна під керівництвом видатного математика Леонарда Ейлера. Вже у 18 років він став президентом Петербурзької академії наук (і формально залишався ним понад пів століття).

Діставши гетьманську булаву у 1750 році, Кирило успадкував столицю у Глухові – місті, щільно контрольованому російськими гарнізонами та імперськими чиновниками. На той час Глухів був символом покори, тоді як Батурин, навіть у зруйнованому стані, залишався потужним геополітичним фантомом, символом золотої доби Івана Мазепи та незалежної політики.

Реклама

Рішення Розумовського офіційно перенести столицю назад до Батурина (завдяки прихильності імператриці Єлизавети) було геніальним і водночас самовбивчим. Молодий гетьман поводився радше як суверенний європейський монарх, ніж як васал Петербурга, прагнучи перетворити місце кривавої розправи на український Версаль. Для нього відбудова Батурина була архітектурним маніфестом.

На згарищах, де ще кілька десятиліть тому лежали непоховані тіла жертв, Розумовський розпочав масштабну забудову, створивши для цього власні цегельні та лісопильні. Він звів муровану Воскресенську церкву, розробив проєкт Батуринського університету європейського зразка з дев'ятьма кафедрами, запровадив при дворі італійську оперу, французький етикет, кав'ярні та зібрав одну з найбільших бібліотек Східної Європи.

Кирило запрошував найкращих європейських зодчих, зокрема італійця Антоніо Рінальді, щоб створити місто, яке б своїм виглядом доводило, що Гетьманщина є невіддільною частиною цивілізованої Європи. Це була спроба стерти травму 1708 року та довести, що нація здатна до регенерації. Проте саме ця демонстративна незалежність і культурна орієнтація на Захід привернули пильну та ворожу увагу нової правительки у Петербурзі.

Реклама

Найважливіше про гетьманування Кирила Розумовського: дивіться відео history3065

Чому грандіозний проєкт українського Версаля переріс у виклик імперії?

Політичний клімат різко змінився у 1762 році, коли до влади прийшла Катерина II. Німецька принцеса на російському троні панічно боялася будь-яких проявів автономії, а Кирило Розумовський продемонстрував цілу низку червоних прапорців – окрім того, що у відбудованому Батурині можна було ясно побачити інфраструктуру майбутньої незалежної держави.

Це ще і військова реформа (запровадження єдиної синьої уніформи за прусським зразком та регулярної муштри), і Глухівська петиція 1763 року про створення шляхетського парламенту, це навіть спадковість гетьманської влади. Відтак реакція імперії була безжальною – Катерина II викликала Розумовського до Петербурга і під загрозою конфіскації майна та арешту змусила зректися булави.

У листопаді 1764 року імператриця скасувала інститут гетьманства та створила натомість Другу Малоросійську колегію, видавши таємну інструкцію зробити все, щоб українські землі "обрусіли". Тож і відродження Батурина як політичного центру брутально перервали – але історія на цьому не завершилася.

Реклама

Після десятиліть подорожей Європою та життя у статусі почесного бранця імперії, літній Розумовський у 1794 році остаточно повернувся до Батурина. У той час, між 1799 та 1803 роками, більше не правитель, але все ще неймовірно багатий магнат реалізовує найвідомішу архітектурну пам'ятку міста – грандіозний триповерховий палац на 74 кімнати у палладіанському стилі проєкту видатного шотландського архітектора Чарльза Камерона.

Цей розкішний палац, зведений над долиною Сейму, мав стати резиденцією правителя, але перетворився на його мавзолей. Камерон створив шедевр із витонченими іонічними колонами та розкішними парками, проте у цих залах ніколи не приймали державних рішень і не підписували міжнародних договорів. Кирило Розумовський помер у січні 1803 року, залишивши по собі величну, але порожню будівлю.

Його спроба воскресити знищену столицю увінчалася створенням архітектурної перлини, яка стала прекрасним надгробком над політичними амбіціями. Батурин так і не став новим центром – але назавжди залишився в історії як місце, де українська еліта здійснила свою останню спробу вирватися з імперських обіймів.