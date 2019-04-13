History Channel зняв сюжет про український танк БМ "Оплот-М"

В сюжеті американського історичного телеканалу показано ексклюзивні кадри стрільби сучасної української бойової машини. У зйомках тематичної телепередачі було використано спеціальну версію танка БМ "Оплот-М" створену для випробувань армії Пакистану.

Відео демонструє стрільбу БМ "Оплот-М" на дистанцію близько милі, що дорівнює 1650 метрам, по мішенях та подолання різноманітних перешкод, таких, як автомобілі та палаючі барикади.

Читайте також: Українські бійці потужним ударом знищили бойовиків на Донбасі: відео

Що відомо про БМ "Оплот-М"?Це сучасний український бойовий танк розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України. Вітчизняний танк брав участь у тендерах для армій Таїланду (де переміг німецький Leopard 2 та російський Т-90) та Пакистану.



Момент здійснення пострілу

Варто зауважити, що український танк відрізняється від аналогів потужною комбінованою системою захисту. За своїми характеристиками ця система, на думку багатьох експертів, робить його найбільш захищеною машиною такого класу у світі.



Український танк долає перешкоди

БМ "Оплот-М" здатен швидко рухатися заднім ходом розвиваючи при цьому швидкість до 35 км/год, а це швидше ніж аналогічні бойові машини. Танк обладнано автоматичною зенітною установкою, панорамним прицілом та можливість використовувати сучасні протитанкові керовані ракети.



БМ "Оплот-М" після подолання палаючої барикади

Дивіться відео демонстрації БМ "Оплот-М":