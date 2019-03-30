Хіт Путін – ху*ло відзначає п’ятирічний ювілей: відео першого виконання

Відомий хіт про президента Росії "Путін – ху*ло" вперше виконали 5 років тому, 30 березня 2014 року, в Харкові. Пісню вигадали і виконали вболівальники футбольного клубу "Металіст" на спільному марші з фанами "Шахтаря".

Мирний марш розпочався на площі Конституції та тривав до стадіону "Металіст". Учасники йшли з українськими прапорами і димовими шашками. Перед початком заходу вболівальники заспівали гімн України, а потім пішли до стадіону з величезним банером "Єдина країна", скандуючи: "Героям слава!" Тоді ж, під час ходи, лунала пісня "Путін – ху*ло".

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Дивіться відео першого виконання пісні "Путін – ху*ло" у Харкові:

Текст пісні – це римейк старої пісні уболівальників "Металіста" про екс-президента ФФУ Григорія Суркіса. Принаймні так стверджує Максим "Ковбой" – лідер угруповання харківських футбольних фанів Free Land Ultras.

"Це – стара кричалка харківського "Металіста" часів ворожнечі Суркіса з Ярославським (президентом ФК "Динамо" з екс-власником "Металіста"). Тільки замість Путіна там був Суркіс. Ярославський його недолюблював", – розповідав Максим "Ковбой".

Через російську агресію пісня стала дуже відомою, отримала низку обробок і варіацій та стала інтернет-мемом.

Дивіться відео виконання хіта про Путіна у мексиканському стилі:

А ось таку версію пісні про Путін виконали у Санкт-Петербурзі:

Японська версія хіта про Путіна:

Ще одна варіація хіта про господаря Кремля:

Цей хіт запав у душу навіть папузі: