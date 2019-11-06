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      Хитка монобільшість: чи треба Україні готуватися до позачергових парламентських виборів

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      Тим часом у фракції "Слуга народу" хочуть, аби ГПУ взявся за пранкера, який тролив депутатів від імені Генпрокурора Руслана Рябошапки. Сподіваються, що правоохоронці спрацюють якісно і дадуть діям жартівника належну правову оцінку. Тим часом, через ці розіграші, ЗМІ уже вкотре отримали ґрунт для роздумів, а чи не розхитується єдність монобільшості?

      Адже за два місяці народні депутати зі "Слуги народу" встигли потрапити в історію з детекторами брехні, у секс-скандал та кілька разів пересваритися. Чи стає Володимиру Зеленському складніше тримати найбільшу фракцію єдиною – розбираємось далі.

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      252 депутати – це найбільша фракція в історії українського парламенту. Перші 2 місяці роботи парламенту показали те, наскільки непросто утримувати монобільшість "Слуги народу". Вже було і кнопкодавство, і провальні голосування, і корупційні скандали. Політтехнологи кажуть усе через те, що "Слуга народу" – не класична партія, де людей об'єднують три складові: лідер, ідея та структура.

      "Слуга народу" не були справжньою партією. Тобто це було ситуативним брендом, який об'єднався таким ситуативним колективом під брендом Зеленського, як особистості, і під брендом "Слуги народу", як назви серіалу,
      – пояснила політтехнологиня Катерина Одарченко.

      Звісно, ілюзій, що все буде просто, не було ще з самого початку. Цього не приховує і голова фракції Давид Арахамія. Про це він розповів в інтерв'ю одному з українських видань.

      У нас у фракції депутати з різною ціннісної шкалою, різним минулим. Єдине, що нас усіх об'єднує – довіра до президента,
      – зазначив Арахамія.

      Беззаперечна довіра може похитнутися, як тільки рейтинги Зеленського почнуть падати, вважають експерти. Останнє соціологічне дослідження показало, що підтримка президента знизилася на 7%. Хоча і залишається на високому рівні – 66%. Зрештою, ця тенденція – традиційна. Як правило, довіра до кожної нової влади падає у перші 9 місяців роботи.


      Підтримка Зеленського залишається на високому рівні – 66%

      "Падіння рейтингу буде під час зимових свят і сплати тарифів. Друге питання – це неоднозначне сприйняття мирного процесу Зеленського. І третє – це голосування за так звані лобістські законопроєкти, які стосуються великих економічних інтересів", – заявила політтехнологиня.

      З іншого боку монобільшість розхитують парламентські групи впливу, які лобіюють інтереси олігархів у середині фракції. Показовим став останній скандал навколо можливого підкупу "слуг народу" у фінансовому комітеті та голосування за зняття недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича. Якщо Зеленському не вдасться втримати свою політсилу у купі, то вже наступного року Україну можуть знову охопити позачергові парламентські вибори.


      Чи треба Україні готуватися до позачергових парламентських виборів?

      Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко стверджує, якщо умови будуть трохи схожими на ті, які були у червні, то може бути варіант ухвалення президентом указу про дострокове припинення повноважень.

      Наразі Володимир Зеленський утримує єдність фракції на своєму авторитеті. Однак, не виключене, і запровадження такої собі партійної диктатури – імперативного мандату – коли депутатства позбавлятимуть після виходу чи виключення з фракції. У найгіршому випадку, у "Слузі народу" може залишитися ядро зі 150 депутатів. Тоді монобільшості доведеться шукати партнерів по коаліції серед інших фракцій. 

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини Києва Верховна Рада Слуга народу Соціологічне дослідження Скандал Рейтинги Зняття недоторканності Кнопкодавство
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