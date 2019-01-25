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      Хитра схема від Трампа до Путіна, або Як звичайна дівчина Настя налякала олігарха і президента

      1352 Читать новость на русском
      Настя Рибка
      Настя Рибка / instagram.com/nastya_rybka.ru

      Пригоди Насті – справжнє кіно, де навіть ролі другого плану виконують світові зірки Пол Манафорт і Олексій Навальний. Почалося все торік, коли на офіс головного російського опозиціонера "напали" напівголі дівчата. Навальний вирішив з'ясувати щось про них, і зі здивуванням виявив, що одна з "нападниць" – Анастасія Вашукевич на прізвисько Рибка, яка каталася на яхті з олігархом Олегом Дерипаскою.

      Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: Демократам потрібна максимально принизлива капітуляція Трампа, – Яковина

      За його словами, Навальний з'ясував ще низку цікавих деталей – "алюмінієвий король" Дерипаска на свою яхту запрошував не лише повій, а й російських високопосадовців. Та сама Настя написала про це книгу і детально описала в Instagram.

      Зокрема, на яхті гостював Сергій Приходько – російський віце-прем'єр, який відповідає за різноманітні сірі та темні операції уряду за кордоном. І на тій же таки яхті він обговорював з Дерипаскою втручання Росії у вибори американського президента,
      – наголосив Яковина.

      До слова, мова йде про літо 2016 року – розпал передвиборчої кампанії у США, в якій Москва активно підтримувала Трампа. А Дерипаска водночас активно підтримував бізнес-партнерство з Манафортом, головою штабу Трампа. Тим самим, що досі під слідством, яке й встановило, що Манафорт зливав російському олігарху інформацію про хід кампанії.

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      Наскільки значний вплив Кремля на Трампа – досі відкрите питання

      "Погляньте, який канал зв'язку вимальовується: Трамп спілкується з Манафортом, Манафорт – з Дерипаскою, олігарх на яхті зустрічається з Приходько, а той доповідає Путіну. Начебто офіційні особи безпосередньо не спілкуються, доказів втручання росіян у кампанію нема, тож схема пречудова. Аж тут з'являється Настя Рибка і розкриває світу страшну таємницю", – сказав журналіст.

      Схема
      Хитра схема від Трампа до Путіна з низкою посередників, яку зруйнувала Настя Рибка

      І додав, що у Росії після цього почалася паніка, до того ж ще більша, ніж після розслідування про багатомільярдні крадіжки Медведєвим. Сайт Навального блокують, з Youtube та Instagram випилюють інформацію, армія ботів з усіх сил намагається відвернути увагу від розмов про втручання у вибори. Було дуже помітно, що влада дуже налякалася.

      Якщо б тоді Настя Рибка потрапила до США і розповіла усе, що знає – наслідки були б жахливі. І для Росії, і для Трампа. Натомість Настя продемонструвала рівень інтелекту навіть не як у рибки, а як у молюска. Їй би доліпити собі бороду і чкурнути до американського посольства в надії отримати притулок, але ж ні – вона почала давати інтерв'ю, публікувати відео і шантажувати вже не тільки Дерипаску, а й самого Путіна,
      – наголосив Яковина.

      Настю Рибку арештували у Таїланді. Рік утримували у в'язниці, а потім вирішили, як вважає Яковина, "що дурість – не злочин", і відпустили до Росії. А там на Настю чекав новий арешт. Як і хто далі домовлявся – достеменно не відомо, але маємо два факти: перший – Рибку випустили за кілька днів, другий – адміністрація Трампа зняла з Дерипаски і його компаній раніше введені санкції. 

      Дерипаска
      Після звільнення Рибки справи у Дерипаски різко пішли вгору

      Така ситуація, як зазначив журналіст, викликала подив навіть у прихильників Трампа. І єдиним поясненням цього може бути тільки роль Дерипаски в обранні Трампа: якщо на тій яхті російський олігарх домовився про значну допомогу для Трампа, то зараз президент США всього лише віддає борг.

      Настя якось вихвалялася, що має 16 годин записів розмов на яхті, і це – справа серйозна. Ця білоруська повія може розв'язати головну загадку російсько-американських взаємин і показати, що і як сильно пов'язує Трампа, Дерипаску і російський уряд,
      – заявив Яковина.

      І підсумував: "Я буду сильно сміятися, якщо бізнес-імперія російського мільярдера і необмежена влада американського президента зникнуть через любов до Instagram простої дівчини Насті зі славного міста Бобруйськ".

      Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" за 23 січня:

       

      Теги: Новини США Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін Відеоблоги Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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