Хитрість маркетологів: дієтолог спростувала користь перекусів

Перекуси потрібно прибрати з раціону, оскільки вони не приносять жодної користі для здоров’я людини.

Таку думку висловила Оксана Скиталінська, пише Styler.

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Вона переконана, що перекуси людині не потрібні, якщо вона часто їсть. Такі перекуси – це трюк маркетологів.

"Оптимально їсти тричі в день, достатньо, щоб не відчувати голоду потім. По-друге, з нашого раціону треба прибрати солодощі. Оптимально – саме прибрати, а не обмежити", – переконана Скиталінська.

Вона також зазначила, якщо люди говорять про довголіття, то просте обмеження шкідливих продуктів не принесе жодної користі. Для цього необхідно відмовитися від шкідливих звичок чи продуктів.

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