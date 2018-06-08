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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Хитрість маркетологів: дієтолог спростувала користь перекусів

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Перекуси не приносять жодної користі
Перекуси не приносять жодної користі / unsplash.com

Перекуси потрібно прибрати з раціону, оскільки вони не приносять жодної користі для здоров’я людини.

Таку думку висловила Оксана Скиталінська, пише Styler

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Вона переконана, що перекуси людині не потрібні, якщо вона часто їсть. Такі перекуси – це трюк маркетологів.

"Оптимально їсти тричі в день, достатньо, щоб не відчувати голоду потім. По-друге, з нашого раціону треба прибрати солодощі. Оптимально – саме прибрати, а не обмежити", – переконана Скиталінська.

Вона також зазначила, якщо люди говорять про довголіття, то просте обмеження шкідливих продуктів не принесе жодної користі. Для цього необхідно відмовитися від шкідливих звичок чи продуктів

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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