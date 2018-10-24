Хіту Брітні Спірс Baby One More Time виповнилося 20 років: найцікавіші кавери

Шалений успіх поп-зірки Брітні Спірс почався з хіта Baby One More Time, який вийшов 20 років тому – у 1998 році.

"Важко підібрати слова, що сьогодні означає для мене... 20 років тому світ вперше почув мою музику!" – написала 36-річна Брітні і додала кадри із зйомок кліпу.

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It’s hard to put into words what today means to me… 20 years ago, the world heard my music for the very first time! So much has happened since then… but what I really want to say is thank you to my amazing fans who have been there for me since day 1... pic.twitter.com/oeMipXCSl9 — Britney Spears (@britneyspears) 23 жовтня 2018 р.

Зірка також щиро подякувала усім шанувальникам, які були з неї від початку її кар’єри.

Зараз пісню Baby One More Time досі переспівують, а кліп має понад 368 мільйонів переглядів на відеохостингу YouTube.

Редакція LifeStyle 24 зібрала цікаві кавери на хіт Брітні Спірс у виконанні інших зірок та в оригінальному звучанні.

Дивіться кліп Брітні Спірс Baby One More Time

Baby One More Time у виконанні Селени Гомес: відео

Baby One More Time у стилі фанк: відео

Baby One More Time у виконанні System of a Down: відео

Baby One More Time у виконанні Еда Ширана: відео

Baby One More Time у джазовому стилі: відео

Baby One More Time у виконанні Lena: відео

Baby One More Time у виконанні Simple Plan: відео