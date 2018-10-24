Хіту Брітні Спірс Baby One More Time виповнилося 20 років: найцікавіші кавери
Шалений успіх поп-зірки Брітні Спірс почався з хіта Baby One More Time, який вийшов 20 років тому – у 1998 році.
"Важко підібрати слова, що сьогодні означає для мене... 20 років тому світ вперше почув мою музику!" – написала 36-річна Брітні і додала кадри із зйомок кліпу.
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Зірка також щиро подякувала усім шанувальникам, які були з неї від початку її кар’єри.
Зараз пісню Baby One More Time досі переспівують, а кліп має понад 368 мільйонів переглядів на відеохостингу YouTube.
Редакція LifeStyle 24 зібрала цікаві кавери на хіт Брітні Спірс у виконанні інших зірок та в оригінальному звучанні.
Дивіться кліп Брітні Спірс Baby One More Time
Baby One More Time у виконанні Селени Гомес: відео
Baby One More Time у стилі фанк: відео
Baby One More Time у виконанні System of a Down: відео
Baby One More Time у виконанні Еда Ширана: відео
Baby One More Time у джазовому стилі: відео
Baby One More Time у виконанні Lena: відео
Baby One More Time у виконанні Simple Plan: відео