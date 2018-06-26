13:11
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Хізер Локлір вийшла з в'язниці і одразу потрапила в лікарню через передозування наркотиками

376 Читать новость на русском
Хізер Локлір вийшла з в'язниці
Хізер Локлір вийшла з в'язниці / dailymail.co.uk

56-річну актрису, зірку серіалу "Район Мелроуз" Хізер Локлір випустили з в'язниці під заставу у 20 000 доларів, однак через кілька годин після звільнення її госпіталізували.

Причиною госпіталізації Локлір стала можлива передозування наркотиків, пише People. За словами джерел, Хізер планувала добровільно пройти курс реабілітації, але цього разу у лікарню вона відправилася не по своїй волі.

Читайте також: Жалюгідне становище Джонні Деппа: актор витратив усі гроші за роки успішної кар'єри, – ЗМІ

Під час звільнення Локлір з усіх сил намагалася приховати своє відоме обличчя, але папарацці вдалося зняти актрису, пише DailyMail.com.

Хізер Локлір вийшла з в'язниці

Актриса була у піжамі та тапочках

Зірка була одягнена у піжамні штани та об’ємний светр з капюшоном. Хізер супроводжував адвокат Вільям Хейні.

Хізер супроводжував її адвокат

Нагадаємо, поліція арештувала Локлір в ніч на 24 червня після того, як вона напала на офіцера та працівника екстреної медичної служби. А взимку актриса потрапила в тюрму через побиття бойфренда.

Теги: LifeStyle Кіно Наркотики Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук