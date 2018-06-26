Хізер Локлір вийшла з в'язниці і одразу потрапила в лікарню через передозування наркотиками

56-річну актрису, зірку серіалу "Район Мелроуз" Хізер Локлір випустили з в'язниці під заставу у 20 000 доларів, однак через кілька годин після звільнення її госпіталізували.

Причиною госпіталізації Локлір стала можлива передозування наркотиків, пише People. За словами джерел, Хізер планувала добровільно пройти курс реабілітації, але цього разу у лікарню вона відправилася не по своїй волі.

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Під час звільнення Локлір з усіх сил намагалася приховати своє відоме обличчя, але папарацці вдалося зняти актрису, пише DailyMail.com.

Хізер Локлір вийшла з в'язниці

Актриса була у піжамі та тапочках

Зірка була одягнена у піжамні штани та об’ємний светр з капюшоном. Хізер супроводжував адвокат Вільям Хейні.

Хізер супроводжував її адвокат

Нагадаємо, поліція арештувала Локлір в ніч на 24 червня після того, як вона напала на офіцера та працівника екстреної медичної служби. А взимку актриса потрапила в тюрму через побиття бойфренда.