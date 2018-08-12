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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ХК "Донбас" здобув другу перемогу на передсезонному турнірі в Білорусі

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ХК "Донбас" здобув другу перемогу на передсезонному турнірі в Білорусі

Поступаючись у першому періоді, донеччани вирвали перемогу у жлобінського "Металурга".

Поєдинок став для донеччан четвертим на передсезонному турнірі в Білорусі. Цей матч "Донбас" провів на номінально "домашній" арені, на якій чемпіон України приймав жлобінський "Металург".

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Поєдинок розпочався для донеччан не дуже приємно – на шостій хвилині першого періоду гості вразили ворота Богдана Дьяченка, відкривши таким чином рахунок. Але ще до першої сирени донецький клуб зміг завдати у відповідь удар "Металургу" і зрівняти рахунок завдяки точному кидку Іллі Смирнова.

Друга двадцятихвилинка подарувала вболівальникам набагато більше закинутих шайб і яскравих моментів. Уже на старті другого періоду "Донбасу" вдалося вийти вперед - Юрій Сильницький відправив ігровий снаряд у ворота жлобінського "Металурга". Однак, відповідь від гостей була негайною, і "Металург" вдруге зрівняв цифри на табло.

До кінця другого відрізка поєдинку донеччани вразили ворота противника ще двічі - результативними кидками відзначилися Андрій Денискін і Владислав Луговий, встановивши рахунок 4:2.

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У завершальному періоді поєдинку гості скоротили відставання до мінімальних 4:3, але донеччани впевнено йшли вперед, знову збільшивши розрив між командами, – Ілля Смирнов оформив дубль і зробив перевагу комфортною для своєї команди. А вирішальну крапку в поєдинку встановив Володимир Чердак, відправивши шайбу в порожні ворота "Металурга".

Таким чином чинний чемпіон України здобув свою другу перемогу на передсезонному турнірі в Білорусі. До цього донеччани поступилися "Німану" і мінській "Юності", а в серії післяматчевих кидків обіграли "Гомель".

Донбас – Металург 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Шайби: 0:1 Кунцевич (Самохін), 6:12, 1:1 Смирнов (Денискін, Лялька), 18:58, 2:1 Сильницький (Кузьмик, Коренчук - більш.), 20:59, 2: 2 25 до: 15, 3:2 Денискін (Смирнов, Лялька), 29:47, 4:2 Луговий (Костіков), 39:02, 4:3 Черевач (Пастухов), 44:03, 5:3 Смирнов (Денискін, Лялька), 52:27, 6:3 Чердак (Коренчук, Кузьмик), 59:59.

Свій наступний поєдинок на Кубку Салея донецький клуб зіграє вже у вівторок, 15 серпня, проти солігорського "Шахтаря".

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Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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