У мережі опублікували відео, на якому жінка показує порізаний хліб з гумою. Про інцидент стало відомо 1 листопада.

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Незрозуміла гума

Хліб з гумою купили в супермаркеті. Проте в якому саме – жінка не розповідає. Відомо, що виробником випічки є компанія "Нове діло".

На записі видно, що гума велика, адже вона поширилася щонайменше на 3 шматки. У коментарях люди припускають, що це можуть бути рукавички, в яких пекарі виготовляли хліб.

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