У мережі опублікували відео, на якому жінка показує порізаний хліб з гумою. Про інцидент стало відомо 1 листопада.
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Незрозуміла гума
Хліб з гумою купили в супермаркеті. Проте в якому саме – жінка не розповідає. Відомо, що виробником випічки є компанія "Нове діло".
На записі видно, що гума велика, адже вона поширилася щонайменше на 3 шматки. У коментарях люди припускають, що це можуть бути рукавички, в яких пекарі виготовляли хліб.
Одеситка купила хліб з гумою: відео
"Живі" цукерки в Дніпрі
- Жителеві Дніпра продали цукерки, в яких повзало багато черв'яків.
- Чоловік це помітив надто пізно, тому повернути "живі" солодощі вже не зміг.
- Відомо, що він придбав цукерки на центральному ринку "Озерка".
- Чоловік написав скаргу в Держпродспоживслужбу, тому до продавця мали навідатись з перевіркою.