Хліб і чипси: вчені з'ясували, де міститься більше солі

Ви будете неймовірно здивовані, але науковці з Лондонського університету королеви Марії дослідили, що шматочок хліба містить в рази більшу кількість солі, ніж чипси.

Для дослідження було проаналізовано 2000 хлібів з 32 країн та регіонів на вміст солі. Більше ніж у третині вміст солі був більше, ніж 1,13 г солі на 100 г хліба. Це означає, що половина чайної ложки солі рівняється двом шматочкам хліба.

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Деякі види хлібопекарських виробів за кількості солі дорівнювали невеличкій пачці картопляних чипсів. Загалом, дослідники у висновку розповіли, що прісний та пшеничний хліб зазвичай солоніші за інші види, а от хліб із зернових сумішей має найнижчий середній вміст солі.



Хліб містить більше солі, ніж картопляні чипси

А таке шалене використання солі у хлібах дослідники пояснюють тим, що пекарі використовують її як консервант і підсилювач аромату.