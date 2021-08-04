У Дніпрі хлопчик прострелив собі ногу гвинтівкою батька: знадобилася операція

У Дніпрі 10-річний хлопчик взяв татову пневматичну гвинтівку та вистрелив собі в ногу. Це сталося 3 серпня. Лікарям довелося робити дитині операцію.

Про це журналістам розповів завідувач приймального відділення обласної лікарні Дніпра Ігор Майденко. Також стали відомі нові деталі цього інциденту.

Ця подія Дістав татову гвинтівку: в Дніпрі 10-річний хлопчик прострелив собі ногу

Куля застрягла в нозі

У той день хлопчик залишився вдома без батьків. За ним тоді мала доглядати родичка. Тоді він скористався нагодою та знайшов батьківську рушницю.

Лікарі провели оперативне втручання та дістали цю кулю зі шкіри дитини. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує,

– сказав

Травма виявилась не надто сильною, оскільки куля влучила та застрягла в м'яких тканинах ноги. Наразі потерпілий проведе ще кілька днів у лікарні та його будуть готувати до виписки.



Хлопчик, який прострелив собі ногу в Дніпрі / Скриншот 24 каналу

Коротко про цю подію

Це сталося в Самарському районі.

Хлопчик знайшов зброю в шафі.

Це була пневматична гвинтівка.

Чому батько зберігав її саме там – невідомо.

До поліції про інцидент повідомили приблизно о 18 годині.

Батьків дитини притягнули до адміністративної відповідальності.

А саме за статтею про невиконання обов'язків щодо виховання дитини.

Вона передбачаэ штраф від 1 700 до 5 100 гривень.