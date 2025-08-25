У суботу, 23 серпня, у Бориспільському районі Київської області стався нещасний випадок. 7-річний сусід застрелив 6-річну дівчинку з мисливської рушниці.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Кримінальне провадження розпочали щодо батька хлопчика.

Що відомо про трагедію на Бориспільщині?

Повідомлення про те, що в будинку знайшли дитину з пораненням руки та без свідомості, надійшло до правоохоронців близько 16:00.

За попередньою інформацією, 7-річний хлопчик грався з 6-річною сусідкою в будинку, де проживає. Він узяв до рук батькову мисливську рушницю та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм вона померла.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події,

– йдеться в повідомленні.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство.

Батька хлопчика затримали. Щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї.

