На Київщині 7-річний хлопчик під час гри застрелив 6-річну сусідку з мисливської рушниці
- 7-річний хлопчик на Київщині застрелив 6-річну сусідку з мисливської рушниці, що належала його батькові.
- Батька хлопчика затримали, відкрито кримінальне провадження за недбале зберігання зброї та невиконання обов'язків по догляду за дитиною.
У суботу, 23 серпня, у Бориспільському районі Київської області стався нещасний випадок. 7-річний сусід застрелив 6-річну дівчинку з мисливської рушниці.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Кримінальне провадження розпочали щодо батька хлопчика.
Що відомо про трагедію на Бориспільщині?
Повідомлення про те, що в будинку знайшли дитину з пораненням руки та без свідомості, надійшло до правоохоронців близько 16:00.
За попередньою інформацією, 7-річний хлопчик грався з 6-річною сусідкою в будинку, де проживає. Він узяв до рук батькову мисливську рушницю та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм вона померла.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події,
– йдеться в повідомленні.
Слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство.
Батька хлопчика затримали. Щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї.
Трагедії з дітьми: останні новини
- 20 серпня в Санта-Марія-ді-Сала, що на півночі Італії, автомобіль збив 6-річного українського хлопчика на пішохідному переході. Через отримані травми дитина померла в лікарні.
- 14 серпня у селі Білий Камінь Львівської області без ознак життя у ставку знайшли тіло дитини. 4-річний хлопчик потонув на території приватного домогосподарства.
- 8 серпня в Одеській області без ознак життя в місцевій водоймі знайшли тіло 9-річного хлопчика. Він пішов із дому на дитячий майданчик, але не повернувся.