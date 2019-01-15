Хлопчик на Australian Open викликав щирі овації у публіки своїм вчинком: відео

Під час матчу першого кола на Australian Open між японкою Наомі Осакою та полькою Магдою Лінетт стався кумедний випадок. На заваді продовженню матчу стала комаха.

У другому сеті за рахунку 5:4 на користь Осаки на корті з'явилася комаха.

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Хлопчик, який подає м'ячі, відчайдушно намагався спіймати комаху, щоб можна було продовжити гру.

Глядачі поєдинку оцінили старання болбоя о пів на третю ночі й влаштували овації герою.

Відзначимо, що четверта ракетка світу Наомі Осака впевнено перемогла свою менш імениту суперницию з рахунком 2:0 (6:4, 6:2). Матч тривав менше як годину.

Нагадаємо, що після того, як на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу було зіграно матчі першого кола, Україна втратила одну представницю. Натомість у наступний раунд вийшли три наші представниці.