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      Хлопчик на Australian Open викликав щирі овації у публіки своїм вчинком: відео

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      Хлопчик на Australian Open викликав щирі овації у публіки
      Хлопчик на Australian Open викликав щирі овації у публіки / abcactionnews.com

      Під час матчу першого кола на Australian Open між японкою Наомі Осакою та полькою Магдою Лінетт стався кумедний випадок. На заваді продовженню матчу стала комаха.

      У другому сеті за рахунку 5:4 на користь Осаки на корті з'явилася комаха.

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      Хлопчик, який подає м'ячі, відчайдушно намагався спіймати комаху, щоб можна було продовжити гру.

       

       

      Глядачі поєдинку оцінили старання болбоя о пів на третю ночі й влаштували овації герою.

      Відзначимо, що четверта ракетка світу Наомі Осака впевнено перемогла свою менш імениту суперницию з рахунком 2:0 (6:4, 6:2). Матч тривав менше як годину.

      Нагадаємо, що після того, як на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу було зіграно матчі першого кола, Україна втратила одну представницю. Натомість у наступний раунд вийшли три наші представниці.

       

      Теги: Спорт Теніс Australian Open
      Джерело: 24 Канал
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