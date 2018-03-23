Хлопчик став зіркою мережі через знятий прогноз погоди: курйозне відео

Американський хлопчик Карден Кортс отримав чималу популярність через виконане завдання для дитячого садочку. Вихователі попросили дитину разом з батьками розповісти про погоду, або зняти свій ролик з прогнозом. До роботи Карден Кортс віднісся з креативністю.

Для створення кумедного ролика хлопчик залучив свого батька. Чоловік, який працює на представництво великої компанії Rated Red, втілив свою мрію створити кумедний метеопрогноз.

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На кадрах дитина позує перед камерою на фоні справжньої телестудії. Хлопчик у руках має симулятор погоди, який під час зачитання тексту вмикає, показуючи екстремальні умови. Маленький Карден Кортс кумедно реагує на шквальний вітер та хуртовину. А наприкінці відео навіть танцює на "пляжі" з моделями реклами.

Я не справжній метеоролог, але я вивчив слова,

– каже у відео Карден Кортс.

Опубліковане відео набули неймовірної популярності в мережі. Всього за 2 дні запис переглянули понад 1,2 мільйона користувачів YouTube.

Дивіться відео "прогнозу" погоди Кардена Кортса: