Хлопчик став зіркою мережі після особливого виконання пісні Хенка Вільямса: курйозне відео

10-річний хлопчик Мейсон Ремсі отримав чималу популярність після опублікування відео з його співом. Хлопчик не побоявся виконати пісню легендарного американського співака Хенка Вільямса, проте зробив це по-особливому.

Підліток став посеред супермаркету в штаті Ілінойс і заспівав пісню Lovesick Blues, яка була хітом у 60-их роках. Хлопчик готувався до виступу та вбрав класичний одяг. Його виконання композиції захоплювало всіх слухачів у крамниці.

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Після публікації ролика у Twitter Мейсон Ремсі став популярним. Понад 2 мільйони користувачів соцмережі переглянули запис, а 20 тисяч людей вподобали відео. Люди активно обговорювали спів дитини. Одні відзначили курйозність виконання і піджартовували з юнака, однак більшість американців зізналися, що після прослуховування пісні запам'ятали оригінальне звучання голосу Ремсі.