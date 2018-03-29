Хлопчик, якого насмерть засипало землею, не хотів лізти в криївку, але діти підняли його на сміх

В одному з сіл на Львівщині діти взялися копати чи то бліндаж, чи то криївку. Перші двоє дітей пройшли під землею без пригод. Але, коли йшов Артем, ця яма стала могилою для п'ятикласника: його засипало живцем. З-під землі 10-річного хлопчика витягли вже мертвим.

Трагедія сталася в кінці городу, за хатою. А яму, яка залишилася після смертельного випадку і досі не засипали. Тут вчора десяток місцевих школярів безтурботно бавилися: облаштовували підземну схованку. Спочатку викопали дві ями завширшки з метр, а між ними взялися проковувати тунель. Господар двору Володимир каже: намагався їх вигнати звідси, але діти не слухалися.

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Коли ж саморобна криївка була готова, діти вирішили пробратися через неї. Перші двоє дітлахів пройшли під землею без пригод. Третій йшов Артем. Земля вже почала потроху осипатись, і хлопчик повернувся назад. Але юрба школярів підняла його на сміх, і той повернувся під землю.

Він боявся і казав: я не полізу, бо воно на мене впаде. Тут були дівчата і хлопці, і почали з нього сміятись: та що ти такий боягуз. От він і поліз. Тут був кінець тої ями, і він заліз аж сюди. Тут голова його була, а тут ноги. Ноги було видно на відстані 40 сантиметрів. Казали діти, що заглядали в яму, і ноги рухались,

– розповів директор сільської школи Роман Бакусько.

Артема присипало з головою. У дітей, які бачили це все на власні очі, не вистачило сил самотужки витягнути друга з-під завалів землі. То ж побігли за допомогою до господаря двору Володимира. Проте з купи ґрунту він витягнув вже бездиханне тіло.

"Внук прилетів і каже: не даємо собі ради. Я землю туди-сюди – намацав. Дивлюсь – голова – і добуваю його. Але вже пізно було", – згадує господар Володимир.

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Батьки інших дітей кажуть, знали про те, що діти копають тунель на сусідській ділянці. Проте навіть припустити не могли, що дитячі ігри можуть закінчитися трагедією.

День перед тим вона казала, що ми в Іллі копаємо бункера. Якого бункера, кажу? Отакого – лазити. Якби це було в лісі, ми б їх звідти забрали. А це на городі, ми живемо хата в хату. Це ж в нас на очах,

– прокоментувала трагедію Інна, мама подруги загиблого хлопчика.

В місцевій поліції розглядають справу як нещасний випадок.

"Наша задача не шукати винних, а встановити істину у справі", – наголосив керівник Радехівського відділу поліції Михайло Спічак.

Сім'я, яка втратила 10 річного сина, виховує ще троє дітей. Артема поховають завтра.

Нагадаємо, 28 березня на Львівщині десятирічний хлопчик загинув внаслідок обвалу ґрунту саморобної криївки, яку він з друзями хотів викопати неподалік приватного домогосподарства.