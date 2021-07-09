Струс мозку, забій ключиці, рани на голові: школяр серйозно травмувався в аквапарку у Дніпрі
Джерело:фейсбук Анастасії Кулакової
В аквапарку Happy Day у Дніпрі поранили 9-річного хлопчика. Інцидент трапився біля приміщення інструктора. На місце події викликали медиків.
Про це повідомила мати хлопчика Анастасія Кулакова 8 липня. Керівництво аквапарку Happy Day теж відреагувало на інцидент.
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"Все відбулось на моїх очах"
Жінка повідомляє, що туди на відпочинок приїхали вперше. Нещасний випадок трапився дуже швидко – мати Тимофія навіть не встигла зреагувати.
Вона розповідає, що її 9-річний син з'їжджав з дитячої гірки в басейн. У цей час інший хлопчик перелазив через огорожу. Він не втримався і впав Тимофію на голову. Усе це відбулось біля приміщення інструкторів, які ніяк не відреагували.
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Швидка їхала майже 40 хвилин
Голова Тимофія була закривавленою. Адміністраторка розгублено, але швидко відвела хлопчика в медпункт. Там йому надали першу допомогу.
Одразу викликали швидку, але вона їхала щонайменше 40 хвилин. Дитину весь час нудило.
Згодом його відвезли у лікарню, де зробили аналізи, рентген, зашили рани.
Хлопчикові надали першу медичну допомогу / Фото з фейсбуку Анастасії Кулакової
Що каже адміністрація аквапарку
Керівництво відпочинкового комплексу підтвердило інформацію про інцидент. Там розповіли, що одразу надали першу медичну допомогу і викликали швидку. Також адміністрація повернула гроші за відпочинок, запропонувала оплатити лікування.
Нам дуже неприємно, що в цій ситуації Анастасія намагається перекласти відповідальність саме на аквапарк, попри те, що саме батьки несуть відповідальність за своїх дітей. Нам також неприємно, що Анастасія намагається зробити винними інструкторів, хоча в цій ситуації все сталося миттєво, а тому інструктори не змогли б запобігти те, що трапилося,
– зазначають на офіційній сторінці аквапарку.
Повідомлення аквапарку Happy Day щодо інциденту з хлопчиком / Скриншот каналу24
Проте мати Анастасія каже: гроші за відвідування аквапарку їй не пропонували повернути. Вона сама вимагала відшкодування. Тому що адміністрація парку звинувачувала жінку та сказала надалі спостерігати за своїм сином.
Дитина спить після наркозу в лікарні на вулиці Космічній / Фото з фейсбуку Анастасії Кулакової
Наразі хлопчик продовжує обстеження у лікарні на вулиці Космічній.Зверніть увагу! Нещодавно у Львові на маленьку дитину впало дерево. Це трапилось у парку "Горіховий гай". Наразі невідомо про стан дитини. У мережі опублікували відео з місця події.