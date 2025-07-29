В Індії однорічний хлопчик прославився на всю країну. Він до смерті вкусив отруйну кобру, а сам вижив.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BBC Україна.

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Як хлопчик став місцевою сенсацією в Індії?

Однорічний Говінд Кумар до смерті вкусив отруйну кобру. Про це з'явилися новини в мережі у четвер, 24 липня.

Малолітній хлопець грався в саду біля родинного будинку в селі Мочі-Банкатва, що у східному індійському штаті Біхар поблизу кордону з Непалом, коли побачив отруйну змію.

Його мама працювала в саду на задньому дворі. Він упіймав змію та вкусив її. А потім ми помітили, що це була кобра,

– розповіла бабуся Говінда Матісарі Деві.

За кілька митей після події Говінд знепритомнів, а родина терміново доправила його до місцевої лікарні.

Доктор Кумар Саурабх, який лікував Говінда в Державному медичному коледжі в місті Беттіях, підкреслив, що вкусити змію може бути менш шкідливим, ніж якщо змія вкусить людину.

Хлопець почувається добре / Фото Aloka Kumar

"Коли кобра кусає людину, її отрута потрапляє в кров і викликає нейротоксичність, яка впливає на нашу нервову систему. Це може призвести до смерті. Коли людина кусає кобру, отрута потрапляє до травної системи. Організм людини нейтралізує її, і отрута проходить крізь неї", – розповів лікар журналістам. Медик додав, що ефект міг би бути гіршим, якби в травному тракті хлопчика були якісь джерела кровотечі, такі як виразка.

Того самого дня він лікував іще одну дитину, яку, на відміну від Говінда, навпаки вкусила кобра. Обидві дитини вже почуваються добре.