До Одеської лікарні привезли підлітка, у якого були сильні опіки на більшості поверхні тіла. Ці травми він отримав, коли бігав дахом потягу. В мережі пишуть, що він хотів зробити там селфі.

Хлопця госпіталізували вночі 9 квітня. Чи торкався він електромережі – поки невідомо.

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Детальніше про подію

Трагедія трапилася на залізничній станції "Застава 1". Це територія Одеси.

Правоохоронці з'ясували, що потерпілому – 14 років. Він бігав дахом товарного потягу, і його вдарило струмом.

Підліток отримав опіки 2 – 3 ступеню 90% поверхні тіла. У якому він зараз стані – не повідомляють.

Поліція застерігає, що струмом на потязі може вдарити не лише під час дотику до дротів над потягом, а й на відстані кількох метрів від них. Саме це й могло трапитися з хлопцем.

Наразі триває розслідування інциденту.

Чому він поліз на потяг

Як повідомила очільниця Департаменту освіти одеської міськради Олена Буйневич, постраждалий хотів зробити селфі на даху потяга. Жінка зазначила у фейсбуці, що вважає за потрібне показувати дітям страшні фото.

Ймовірно, мовиться про фотографії обпалених електрикою тіл, які мали б відбити бажання лізти на потяг. Також вона звернулася до батьків.

Говоріть із дітьми. Будь ласка, не думайте, що однієї бесіди достатньо. Говоріть показуйте, лякайте, переконуйте – всі методи є хорошими,

– додала Буйневич.

Жінка закликала надсилати cелфі дітей на потягах, щоб попередити їх про небезпеку.

Зверніть увагу! Нещодавно на цій же залізничній станції "Застава 1" пенсіонерка стрибнула на колії перед наближенням локомотиву. 81-річна жінка одразу загинула під колесами вантажного потяга.