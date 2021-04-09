Отримав сильні опіки всього тіла: в Одесі підліток робив селфі на даху потяга

До Одеської лікарні привезли підлітка, у якого були сильні опіки на більшості поверхні тіла. Ці травми він отримав, коли бігав дахом потягу. В мережі пишуть, що він хотів зробити там селфі.

Хлопця госпіталізували вночі 9 квітня. Чи торкався він електромережі – поки невідомо.

До теми Заради відео в Instagram: на Вінниччині п'яні чоловіки бігали по колії та стріляли в потяг

Детальніше про подію

Трагедія трапилася на залізничній станції "Застава 1". Це територія Одеси.

Правоохоронці з'ясували, що потерпілому – 14 років. Він бігав дахом товарного потягу, і його вдарило струмом.

Підліток отримав опіки 2 – 3 ступеню 90% поверхні тіла. У якому він зараз стані – не повідомляють.

Поліція застерігає, що струмом на потязі може вдарити не лише під час дотику до дротів над потягом, а й на відстані кількох метрів від них. Саме це й могло трапитися з хлопцем.

Наразі триває розслідування інциденту.

Чому він поліз на потяг

Як повідомила очільниця Департаменту освіти одеської міськради Олена Буйневич, постраждалий хотів зробити селфі на даху потяга. Жінка зазначила у фейсбуці, що вважає за потрібне показувати дітям страшні фото.

Ймовірно, мовиться про фотографії обпалених електрикою тіл, які мали б відбити бажання лізти на потяг. Також вона звернулася до батьків.

Говоріть із дітьми. Будь ласка, не думайте, що однієї бесіди достатньо. Говоріть показуйте, лякайте, переконуйте – всі методи є хорошими,

– додала Буйневич.

Жінка закликала надсилати cелфі дітей на потягах, щоб попередити їх про небезпеку.